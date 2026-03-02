Иран отказался вести переговоры с США

"Накаких переговоров с Америкой": секретарь Совбеза Ирана сделал заявление
Фото: commons.wikimedia.org
До этого WSJ утверждал, что Тегеран якобы готов возобновить дипломатические консультации с Вашингтоном

Тегеран отказывается от переговоров с Вашингтоном, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани у себя на странице в соцсети X.

Таким образом Лариджани отреагировал на материал The Wall Street Journal, где говорилось, что он якобы выступил в адрес Штатов с предложением о возобновлении переговоров по ядерной программе Исламской Республики Иран. В материале говорится, что инициатива о возобновлении консультаций на дипломатическом уровне была передана через Оман.

При этом переговоры состоялись 26 февраля – за двое суток до военной операции США и Израиля против Ирана.

Военный конфликт начался в субботу со взрывов, прогремевших в иранских городах – Тегеране, Исфахане, Кередже, а также провинции Керманшах. Иран ответил ударами по базам США в ближневосточном регионе, применив ракеты и БПЛА. По последним данным, в Кувейте разбился американский F-15.

1 марта стало известно о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи: он погиб в ходе операции Штатов и Израиля. Информация получила подтверждение в пяти иранских информагентствах. Тегеран объявил о 40-дневном общенациональном трауре.

