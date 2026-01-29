"Решающий шаг": Каллас заявила об ударе ЕС по одному из главных союзников России

Евросоюз решился на ограничения в отношении ближневосточного государства

Евросоюз принял решение о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, заявила лидер евродипломатии Кая Каллас, рассказав таким образом об итогах встречи глав МИД стран-участниц ЕС.

Каллас назвала принятое решение "решающим шагом", пояснив, что меры введены на фоне последних антиправительственных событий в Иране. Вместе с тем она добавила, что "репрессии не могут оставаться без ответа".

Причиной стало участие КСИР в недавних подавлениях протестов. 29 января, добавила Каллас, ожидается расширение персональных санкций против Ирана.

До этого официальный Париж анонсировал введение санкций против Ирана. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщал, что речь идет о рестрикциях в отношении членов правительства ближневосточного государства, прокуроров, глав полицейских подразделений и членов КСИР.

Среди ограничительных мер, добавил глава МИД Франции – заморозка активов у физических и юридических лиц, а также запрет въезда на территории стран ЕС.

Ранее военный аналитик Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон может заметно сократить либо полностью отказаться от поддержки Киева, если решится на военную операцию против Ирана.