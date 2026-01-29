Дэвис: Вашингтон может отказаться от помощи Киеву из-за операции против Ирана

Незалежным стоит готовиться к худшему

В США прозвучало важное предупреждение, которое напрямую затрагивает судьбу Незалежной. Военный аналитик Дэниел Дэвис заявил, что вашингтонская администрация может резко сократить или полностью свернуть поддержку всушников, если американское руководство сделает ставку на военную операцию против Ирана.

Отставной американский вояка отметил, что новая война на Ближнем Востоке способна настолько глубоко втянуть США, что вернуться к прежнему формату внешней политики уже не получится. В такой ситуации приоритеты очень быстро сместятся, и помощь украинцам окажется под серьезной угрозой, поскольку для Белого дома куда важнее будет сосредоточиться на противостоянии с Тегераном.

Эксперт напомнил, что хозяин Овального кабинета Дональд Трамп уже распорядился направить военные корабли к иранским берегам. Этот шаг может свидетельствовать о подготовке масштабной операции, включая возможную высадку десанта.

Аналитик также допустил, что силовой сценарий может быть реализован в кратчайшие сроки. По его оценке, удар может быть нанесен уже в течение суток.

"Нападение может произойти буквально в течение 24 часов", – объявил эксперт.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает вариант нанесения мощных ударов по Исламской республике в случае, если дипломатические переговоры не дадут результата.

