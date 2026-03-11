Шура высказался о возвращении Пугачевой в Россию

Шура сделал заявление о возвращении Пугачевой в Россию
Шура. Кадр: соцсети
Артист высказался весьма эмоционально

Популярный российский исполнитель Шура прокомментировал разговоры о возможном возвращении бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на родину. Артист жестко отрезал, что решение о том, когда и при каких обстоятельствах осуществить "камбэк", может принять только сама певица.

Знаменитость раздражает то, что вокруг этой темы слишком много обсуждений, а на беглянку оказывается беспрецедентное давление. Он подчеркнул, что "Женщина, которая поет" не имеет статуса иностранного агента и "просто уехала из страны вместе с семьей", поэтому, по его мнению, не стоит постоянно требовать от нее объяснений или комментариев. В беседе с журналистами исполнитель жестко отрезал:

"Она сама решит, когда ей возвращаться. Отвалите от нее".

Ранее в творческой тусовке звучали мнения, что беглянка может приехать в Россию уже этой весной. По некоторым данным, не исключено, что она может дать свой первый за долгое время концерт в Москве.

К слову, недавно Киркоров публично поддержал позицию своей бывшей жены.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
