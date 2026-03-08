Рудченко заявил, что Пугачева вернется в Россию после ракетных ударов на Кипре

Продюсер предрек возвращение Пугачевой в Россию после ракетных ударов на Кипре
Алла Пугачева. Фото: АГН Москва
Деваться бывшей примадонне будет уже некуда

Особняк Аллы Пугачевой на Кипре расположен в считанных километрах от британской авиабазы Акротири, атакованной Ираном. Продюсер Павел Рудченко сообщил, что бывшая примадонна со своей семьей теперь отправится в Европу – где, кстати говоря, процветает негативное отношение к россиянам, говорит продюсер Павел Рудченко.

"Пугачева ведь остается артисткой из России и Советского Союза. И это для нее в Европе как черная метка", – высказался Рудченко.

Вариант со Штатами, где проживает Кристина Орбакайте, исключается – туда Алла может наведаться лишь на короткий срок. Продюсер прогнозирует, что певица ближе к лету затеет переезд ближе к летнему времени из-за развернувшихся боевых действий. И на этот раз она решит вернуться в Россию.

После этого не исключены выступления Аллы на корпоративах – естественно, в закрытом формате. Однако былые позиции Пугачева уже себе не вернет. Шоу-бизнес тут себя прекрасно чувствует без нее и ее влиятельных связей и рычагов.

"Так будет происходить и дальше", – подытожил Рудченко.

Хотя Кипр объявил об отказе участвовать в военных операциях. Неизвестно, однако, какое направление выберут уехавшие из России селебрити. До этого озвучивалось мнение, что Пугачева переедет в Болгарию. 

Источник: aif.ru ✓ Надежный источник
