Барановская заявила, что Гордон никогда не ущемлял ее во время работы на ТВ

"Он главный, а я ниже": Барановская высказалась о работе с Гордоном на ТВ
Юлия Барановская. Фото: АГН Москва
Со временем ученица превзошла учителя, говорит ведущая "Мужское/Женское"

Юлия Барановская заявила, что никогда не чувствовала себя ущемленной в правах во время работы с Александром Гордоном, который давно стал не просто коллегой, а ее другом. На одном из публичных мероприятий ведущая, отвечая на вопрос, призналась, что у них отношения на равных.

Журналистка уверяет, что никогда не ощущала такой жесткой субординации.

"Я никогда не чувствовала, что он главный, а я ниже. Я могла сама относиться к нему, как к своему наставнику, педагогу, и я про это много говорила", – уточнила Юлия.

Однако и сам Александр постоянно утверждает, что ученица переросла его. И Барановская говорит, что не кривит душой, рассказывая, что не сталкивалась с каким-либо ущемлением со стороны Гордона по половому признаку.

Хотя изначально, как-то говорила ведущая, Александр относился к ней с пренебрежением. Ей пришлось пройти "школу Гордона", после которой умудренной опытом Барановской многое по плечу. Жестко отчитывал ее за неправильное ударение в слове – так, что она запомнила это слово на всю жизнь.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Все идет не по плану": огромным потерям США в Иране нашли объяснение

Ожидания Белого дома разбились о реальность

Иран пообещал месть США за удар по своему фрегату

В Тегеране даст ответ за атаку на судно, которое находилось в международных водах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей