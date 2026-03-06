Барановская заявила, что Гордон никогда не ущемлял ее во время работы на ТВ

Со временем ученица превзошла учителя, говорит ведущая "Мужское/Женское"

Юлия Барановская заявила, что никогда не чувствовала себя ущемленной в правах во время работы с Александром Гордоном, который давно стал не просто коллегой, а ее другом. На одном из публичных мероприятий ведущая, отвечая на вопрос, призналась, что у них отношения на равных.

Журналистка уверяет, что никогда не ощущала такой жесткой субординации.

"Я никогда не чувствовала, что он главный, а я ниже. Я могла сама относиться к нему, как к своему наставнику, педагогу, и я про это много говорила", – уточнила Юлия.

Однако и сам Александр постоянно утверждает, что ученица переросла его. И Барановская говорит, что не кривит душой, рассказывая, что не сталкивалась с каким-либо ущемлением со стороны Гордона по половому признаку.

Хотя изначально, как-то говорила ведущая, Александр относился к ней с пренебрежением. Ей пришлось пройти "школу Гордона", после которой умудренной опытом Барановской многое по плечу. Жестко отчитывал ее за неправильное ударение в слове – так, что она запомнила это слово на всю жизнь.