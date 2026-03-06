Венгрия задержала украинских инкассаторов после нефтяного шантаж Зеленского

Венгрия жестко отомстила Украине за нефтяной шантаж
Фото: commons.wikimedia.org
Будапешт перекрыл денежные потоки для Киева из ЕС

Венгерские власти "похитили" семерых украинских граждан, которые являются сотрудниками государственного "Ощадбанка", утверждает министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

Глава МИД завляет, что Будапешт "взял в заложники" инкассаторов, выполнявших рейс на двух автомобилях между Австрией и Украиной – они перевозили деньги и ценности в рамках регулярных перевозок между госбанками.

Сибига сообщает, что Киев не в курсе о причинах задержания и не располагает о информацией о местонахождении своих сотрудников.

Министр обвиняет венгерскую сторону в захвате заложников, краже и государственном терроризме. Украина направила официальную ноту с требованием об освобождении инкассаторов и намерена обратиться в ЕС с требованиям квалифицировать действия Будапешта.

Венгрия считает, что Украина устроила нефтяную блокаду, перекрыв поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" для политического давления на Будапешт. При этом трубопровод, по данным Венгрии, восстановлен, однако Киев не спешит возобновлять поставки.

В ответ Венгрия блокировала выделение кредита ЕС для Украины. Позднее Владимир Зеленский начал открыто угрожать венгерскому премьеру, заявив, что Киев даст "номера Орбана вооруженным силам — пусть они ему позвонят и пообщаются с ним на его языке".

Недавно министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что правительство Виктора Орбана никогда не допустит вступления Украины в ЕС.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
