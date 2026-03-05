Юристы оценили шансы Сабурова вернуться в Россию

Возвращение Сабурова в Россию: что говорят юристы
Нурлан Сабуров. Кадр: соцсети
Юморист получил популярность благодаря российской аудитории

Профильные эксперты считают, популярному казахскому комику Нурлану Сабурову будет крайне трудно добиться отмены запрета на въезд в нашу страну сроком на 50 лет. Оценку ситуации дала юрист Елена Ермохина, которая в разговоре с прессой объяснила, что подобные решения в российской судебной практике отменяются крайне редко.

При этом специалист отметила, что у знаменитости еще сохраняется право попытаться оспорить введенные ограничения. На подачу жалобы у него остается примерно два месяца. Однако, как отметила эксперт, рассчитывать на благоприятный исход в такой ситуации практически не приходится, поскольку суды обычно рассматривают подобные дела очень строго и внимательно.

Юрист пояснила, что положительное решение возможно лишь при наличии серьезных оснований. Она указала, что шанс появляется в случае, если удастся доказать процессуальные нарушения при вынесении решения, подтвердить отсутствие угрозы со стороны заявителя либо показать, что обстоятельства существенно изменились – например, если человек публично продемонстрирует свою лояльность.

Сам хохмач ранее говорил о намерении вернуться в нашу страну. Об этом он сообщил во время своего первого выступления после того, как ему перекрыли дорогу в РФ. Информация о том, что комику запретили въезд на территорию Российской Федерации на полвека, появилась 6 февраля.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
