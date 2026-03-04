Григорий Лепс отреагировал на роман Кибы с племянником президента Азербайджана

За жизнью бывшей певец не следит, но ее выбор оценил

Григория Лепса атаковали вопросами о романе его бывшей невесты, 20-летней Авроры Кибы, с которой он расстался пару месяцев назад. Исполнитель любимых многими россиянами караоке-хитов узнал от представителей СМИ, что возлюбленный Авроры – племянник президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ты чего? Гордиться надо таким человеком", – высказался Лепс, отвечая на вопрос.

Григорий подчеркнул, что не следит за жизнью своей бывшей невесты.

20-летняя Киба, по слухам, ныне состоит в отношениях с Рустамом Гаджиевым – недавно они засветились вместе в Израиле. 36-летний избранник Авроры – племянник главы Азербайджана и сын заместителя министра природных ресурсов Рауфа Гаджиева. Молодой человек, к тому же, владеет первым коллекторским агентством в стране.

После расставания с 20-летней студенткой исполнитель хита "Оне не твоя" ни по кому не сохнет и не страдает: Григорий работает над музыкой и пытается завершить работу над альбомом.

Однако расставшийся с Кибой певец грубо высказался в адрес девушек – что они сегодня не представляют интереса и поздравлять их с 8 Марта не надо. На юбилейном концерте Аниты Цой он и вовсе отправил прекрасную половину человечества на три буквы. Именно с этим, кстати, и связывают его невысокие доходы за недавние концерты.