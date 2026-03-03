Пи Дидди выпустят на свободу раньше срока из-за программы реабилитации

Пи Дидди выйдет на свободу раньше срока: подробности
Пи Дидди. Фото: Николас Ричоффер/commons.wikimedia.org
Скандального музыканта отпустят на полтора месяца раньше

Рэпер Пи Дидди (настоящее имя артиста – Шон Комбс) будет освобожден из тюрьмы на полтора месяца раньше срока: скандальный музыкант добился УДО, пытаясь обжаловать четырехлетний приговор. Page Six пишет, что дата освобождения переносится с 4 июня на 25 апреля 2028 года.

"Это произошло после того, как в ноябре Комбса приняли в программу реабилитации от наркотической зависимости, что может помочь сократить срок его заключения", – говорится в материале.

Представитель Дидди уточнил, что основатель Bad Boy Records активно участвует в Программе реабилитации от наркотической зависимости (RDAP), с самого начала демонстрируя "серьезное отношение" к процессу реабилитации и стремясь к "позитивным переменам".

Хотя ранее рэперу продлевали срок заключения с 8 мая 2028 до 4 июня того же года. Пи Дидди отбывает наказание в федеральной исправительной колонии Форт-Дикс в Нью-Джерси.

В 2025-м, отмечает женский журнал "Клео.ру", Пи Дидди получил тюремный срок по делу о транспортировке людей для занятия проституцией. Свою вину Комбс признал частично, выразив готовность сотрудничать с властями.

Источник: Pages Six ✓ Надежный источник
По теме

"Никаких переговоров с Америкой": секретарь Совбеза Ирана сделал заявление

До этого WSJ утверждал, что Тегеран якобы готов возобновить дипломатические консультации с Вашингтоном

"Герани" ударили по военному грузу НАТО у границы с Румынией

Зарево было видно за десятки километров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей