Пи Дидди выпустят на свободу раньше срока из-за программы реабилитации

Скандального музыканта отпустят на полтора месяца раньше

Рэпер Пи Дидди (настоящее имя артиста – Шон Комбс) будет освобожден из тюрьмы на полтора месяца раньше срока: скандальный музыкант добился УДО, пытаясь обжаловать четырехлетний приговор. Page Six пишет, что дата освобождения переносится с 4 июня на 25 апреля 2028 года.

"Это произошло после того, как в ноябре Комбса приняли в программу реабилитации от наркотической зависимости, что может помочь сократить срок его заключения", – говорится в материале.

Представитель Дидди уточнил, что основатель Bad Boy Records активно участвует в Программе реабилитации от наркотической зависимости (RDAP), с самого начала демонстрируя "серьезное отношение" к процессу реабилитации и стремясь к "позитивным переменам".

Хотя ранее рэперу продлевали срок заключения с 8 мая 2028 до 4 июня того же года. Пи Дидди отбывает наказание в федеральной исправительной колонии Форт-Дикс в Нью-Джерси.

В 2025-м, отмечает женский журнал "Клео.ру", Пи Дидди получил тюремный срок по делу о транспортировке людей для занятия проституцией. Свою вину Комбс признал частично, выразив готовность сотрудничать с властями.