Пи Дидди косвенно признался в убийстве Тупака — СМИ

В громком деле новый поворот

В Соединенных Штатах набирает обороты очередной судебный скандал вокруг Шона Комбса, выступающего под именем Пи Дидди. Как пишет New York Post, в Верховный суд Манхэттена подан гражданский иск, в котором музыканта обвиняют в психологическом давлении и пугающих намеках на его возможную связь с гибелью рэпера Тупака Шакура.

Истцом выступает Стив Отис. Он утверждает, что в 2012 году, работая в сфере эскорт-услуг, оказался в одном из отелей Нью-Йорка, где, по его словам, подвергся насилию. Перед этим, как следует из иска, его могли лишить способности сопротивляться с помощью запрещенных веществ. После произошедшего в его адрес последовали угрозы, а сам Комбс якобы апеллировал к истории убийства Тупака, таким образом демонстрируя свое влияние и возможность устранять неугодных любого уровня.

Заявитель подчеркивает, что воспринимал подобные заявления как реальную угрозу и именно поэтому на протяжении многих лет не решался обращаться за защитой. Он также утверждает, что давление на него не ограничилось одним эпизодом и со временем продолжалось через посредников. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Как следует из материалов дела, решиться на судебный иск Отис смог лишь после того, как Пи Дидди оказался за решеткой по другому уголовному делу, связанному с сексуальными преступлениями. На сегодняшний день против продюсера подано множество исков, а его проблемы, начавшиеся в конце 2023 года, продолжают стремительно расти.

К слову, ранее на артиста напали в тюремной камере.