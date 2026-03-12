Джонсон: Иран сорвал планы США и Израиля

Американцы рассчитывали на совсем другое развитие событий

Никто в Вашингтоне и Тель-Авиве, похоже, не ожидал, что ситуация на Ближнем Востоке может повернуться настолько неожиданным образом. По мнению экс-работника ЦРУ Ларри Джонсона, Иран планомерно разрушает стратегические планы США и Израиля, используя преимущества, которые долгое время недооценивались западными военными.

Эксперт обратил внимание на важную деталь: география и расселение населения играют ключевую роль в кровавом противостоянии. Он пояснил, что большая часть жителей Ирана – примерно 70–80% – распределена по огромной территории страны, тогда как в Израиле около 80% населения сосредоточено всего в нескольких крупных городах.

"В Израиле около 80 процентов населения сосредоточено в Тель-Авиве и Хайфе", – напомнил спец.

По словам аналитика, это резко меняет стратегическую картину: если Западу нужно наносить удары по сотням объектов, чтобы попытаться сломить волю иранского общества, то Ирану для болезненного ответа достаточно атаковать всего несколько ключевых центров. Джонсон отметил, что израильское население уже в ужасе от происходящего и подает сигналы о желании добиться перемирия.

Кроме того, аналитик подчеркнул, что серия ответных действий Ирана значительно подорвала прежние преимущества США и Израиля и фактически разрушила их первоначальные военные расчеты – одним из самых неожиданных событий стало выведение из строя сразу нескольких радарных систем. Джонсон объяснил, что ранее израильская сторона могла получать предупреждение о ракетной атаке примерно за полчаса, однако после ударов по радиолокационным станциям ситуация резко изменилась: теперь на реагирование может оставаться слишком мало времени.

К слову, ранее Вашингтону предложили выход из кризисной ситуации с Ираном.