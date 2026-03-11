Al Mayadeen: Иран выставил США три требования для переговоров

Переговоры возможны только при выполнении условий Тегерана

Обострение конфликта вокруг Ирана остается главной темой мировой повестки – и сейчас появились новые детали возможных переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Как сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen, иранская сторона обозначила ряд жестких условий, при которых готова вернуться к диалогу с Соединенными Штатами.

По информации журналистов канала, власти Ирана четко обозначили, что переговоры возможны только при выполнении трех принципиальных требований. Источник телеканала в Тегеране сообщил, что Иран настаивает на гарантиях того, что военные действия не возобновятся, требует полного права на развитие собственного ядерного топливного цикла, а также ожидает весомые компенсации.

Ситуация резко обострилась после начала масштабной антииранской военной операции Израиля и США. Американская сторона пригрозила уничтожением иранского флота и оборонной промышленности, а также призвала жителей страны выступить против действующей власти.

На этом фоне в Тегеране заявили, что обсуждать какие-либо переговоры в момент, когда против страны ведутся военные действия, не имеет смысла. Иранские представители подчеркнули, что в сложившейся ситуации главным способом реагирования для них остаются жесткие ответные меры на агрессию.

