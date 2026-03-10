Макрон признал зависимость Европы от российского урана

Париж намерен найти других поставщиков стратегического невозобновляемого энергоресурса

Европа действительно зависит от России и ее ресурсов, признал президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что "в случае с ураном, это правда". Однако Запад может прекратить закупки урана у РФ и выбрать других поставщиков для диверсификации и безопасности поставок – а также снижения зависимости, заявил он.

Альтернативой России Макрон назвал Казахстан, Монголию, Узбекистан, Канаду и Австралию. По его словам, ядерная энергетика – "ключ" к независимости и энергетическому суверенитету, к декарбонизации и росту экономик.

Французский лидер также анонсировал заседание совета по ядерной политике, которое в скором времени состоится в Париже. На нем, отметил он, примут ряд новых решений по развитию указанной отрасли во Франции на основе многолетней госпрограммы в отрасли, принятой в феврале.

Макрон также высказался о необходимости сотрудничества органов по ядерной безопасности различных государств, в том числе для стандартизации в отрасли – для роста рабочих мест в секторе ядерной энергетики европейских стран.