Москва при этом практически не пострадает

Энергетический кризис привел к тому, что атомная энергетика стала надежной альтернативой углю и газу. Однако, предупреждает журналист Бенджамин Биддер в статье для Spiegel, впечатление обманчиво, поскольку отрасль в значительной степени контролируется Россией.

По его словам, в предыдущем году траты Москвы на развитие российской атомной энергетики за рубежом оказались огромными – порядка 90 млрд долларов. Он отметил, что Россия контролирует около 46% мировых мощностей по обогащению урана, что дает ей еще более доминирующее положение в ядерной энергетике, чем в нефти и газе. При этом многие страны покупали российский обогащенный уран не ожидая, что могут произойти какие-то политические бедствия.

Биддер пишет, что пока предпосылок для катастрофы в ядерной отрасли нет – Запад не стал вводить против нее санкции, а Москва пока не говорит об ограничении поставок. Однако одно решение по прекращению экспорта материалов для ядерных электростанций способно больно ударить по множеству стран, в числе которых США.

Около 20% урана, потребляемого в ЕС, приходится на российскую добычу, еще почти 20% – на Казахстан. Также на долю России приходится около 46% всей конвертации урана в обогащенный на рынке.

Некоторые американские компании в ядерной отрасли не выдерживали конкуренции с Россией и покидали рынок – страна считается поставщиком с низкими ценами, поэтому следовали экономической рациональности.

По словам журналиста, в последние годы зависимость США от России в ядерной энергетике только росла. Этому способствовали некоторые решения внутри страны и сокращение американского ядерного производства. При этом РФ зарабатывает на уране не так много, как на газе или нефти, поэтому она вполне может прекратить поставки энергоресурсов на Запад, особо ничего не потеряв, но причинив много боли Европе и США.