Без нашей страны Западу не обойтись

Коалиция западных стран продолжает беспрецедентное давление на Российскую Федерацию. Однако многие зарубежные эксперты уже хорошо понимают, что мировым державам не обойтись без нашей страны, которая является поставщиком многих важнейших ресурсов.



Как подчеркнули аналитики из авторитетного американского издания Bloomberg, европейские государства, а тем более Соединенные Штаты Америки, находятся в полной зависимости от российского урана и позиции главы нашего государства Владимира Путина по его поставкам.



Эксперты обратили внимание, что несмотря на последние события на международной арене, российская госкорпорация "Росатом" все еще является крупнейшим в мире производителем урана. Именно за счет наших ресурсов снабжается почти 25% из 92 американских ядерных реакторов и десятки других электростанций в европейском и азиатском регионах. Таким образом, зависимость всего мира от России в этом вопросе является очевидной.



Также отмечается, что несмотря на желание подорвать стабильность в нашей стране, западная коалиция боится вводить санкционные ограничения против "Росатома", так как это нанесет невосполнимый ущерб самому Западу.



К слову, ранее повязанная с Россией премьер-министр Эстонии выступила с признанием. Европа вводит санкции, однако политики не забывают о своих интересах.

