Каллас не хочет в отставку

В Эстонии разгорелся грандиозный скандал. Выяснилось, что дорогой супруг руководительницы местного правительства Каи Каллас продолжает успешно вести дела с Российской Федерацией. На фоне бесконечных санкций и в целом максимально русофобской политики Таллина всплывший "секретик" семейства премьера выглядит особенно пикантно.



Арво Халлик продолжает возить грузы на территорию нашей страны. Этим бизнесом он занимается в собственной транспортной компании Stark. Таким образом, дражайший супруг Каллас, а через него и сама премьер, оказались прочно повязаны с Россией.



Разумеется, такое положение дел вывело из себя местных оппозиционеров. Они тут же начали требовать от премьер-министра уйти в отставку. Действительно, жесткая антироссийская политика тяжело вяжется с готовностью зарабатывать на бизнесе в России.



Каллас не стала отмалчиваться и выступила с признанием. Премьер-министр подчеркнула, что считает себя абсолютно чистой перед законодательством и избирателями. Политик заявила, что не видит ничего предосудительного в деятельности ее супруга.

"Я не вижу причин для своей отставки. Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого", – подчеркнула премьер-министр Эстонии.

К слову, ранее большой резонанс вызвал тот факт, что несчастных эстонских военных заставили пить русский чай.

