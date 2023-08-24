Повязанная с Россией премьер Эстонии выступила с признанием

Повязанная с Россией премьер Эстонии выступила с признанием
Фото: www.unsplash.com
Каллас не хочет в отставку

В Эстонии разгорелся грандиозный скандал. Выяснилось, что дорогой супруг руководительницы местного правительства Каи Каллас продолжает успешно вести дела с Российской Федерацией. На фоне бесконечных санкций и в целом максимально русофобской политики Таллина всплывший "секретик" семейства премьера выглядит особенно пикантно.

Арво Халлик продолжает возить грузы на территорию нашей страны. Этим бизнесом он занимается в собственной транспортной компании Stark. Таким образом, дражайший супруг Каллас, а через него и сама премьер, оказались прочно повязаны с Россией.

Разумеется, такое положение дел вывело из себя местных оппозиционеров. Они тут же начали требовать от премьер-министра уйти в отставку. Действительно, жесткая антироссийская политика тяжело вяжется с готовностью зарабатывать на бизнесе в России.

Каллас не стала отмалчиваться и выступила с признанием. Премьер-министр подчеркнула, что считает себя абсолютно чистой перед законодательством и избирателями. Политик заявила, что не видит ничего предосудительного в деятельности ее супруга.

"Я не вижу причин для своей отставки. Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого", – подчеркнула премьер-министр Эстонии.

К слову, ранее большой резонанс вызвал тот факт, что несчастных эстонских военных заставили пить русский чай.

Источник: ERR ✓ Надежный источник
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