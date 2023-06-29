Эстонских военных заставили пить русский чай

Эстонских военных заставили пить русский чай
Фото: www.unsplash.com
Солдаты не могут отказаться от согревающего напитка

Любопытной информацией о быте эстонских военнослужащих поделились местные журналисты. Оказалось, несмотря на развившуюся в стране русофобию и беспрецедентные антироссийские санкции, военнослужащие Эстонии вынуждены продолжать пить чай российского производства.

Такая коллизия случилась из-за контракта, который был заключен с российским производителем до начала специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. Эстонские журналисты подчеркнули, что Центр оборонных инвестиций взял на себя обязательства по выполнению условий договора, заключенного до конфликта, и разорвать его не может, несмотря на санкционные ограничения.

"Поменять марку чая впоследствии было невозможно", – посетовали эстонские журналисты.

Таким образом, военнослужащие этой страны вынуждены согреваться произведенным в Санкт-Петербурге чаем "Гринфилд".

При этом Эстония продолжает находиться в лидерах по русофобским настроениям. После старта спецоперации местные торговцы решили отказаться от продукции, произведенной в нашей стране. Таким образом, простые жители избавлены от необходимости лицезреть российский чай на полках магазинов, а вот у военных выбора нет, им приходится употреблять гостинцы из Российской Федерации.

Источник: ERR ✓ Надежный источник
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