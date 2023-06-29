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Любопытной информацией о быте эстонских военнослужащих поделились местные журналисты. Оказалось, несмотря на развившуюся в стране русофобию и беспрецедентные антироссийские санкции, военнослужащие Эстонии вынуждены продолжать пить чай российского производства.
Такая коллизия случилась из-за контракта, который был заключен с российским производителем до начала специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. Эстонские журналисты подчеркнули, что Центр оборонных инвестиций взял на себя обязательства по выполнению условий договора, заключенного до конфликта, и разорвать его не может, несмотря на санкционные ограничения.
"Поменять марку чая впоследствии было невозможно", – посетовали эстонские журналисты.
Таким образом, военнослужащие этой страны вынуждены согреваться произведенным в Санкт-Петербурге чаем "Гринфилд".
При этом Эстония продолжает находиться в лидерах по русофобским настроениям. После старта спецоперации местные торговцы решили отказаться от продукции, произведенной в нашей стране. Таким образом, простые жители избавлены от необходимости лицезреть российский чай на полках магазинов, а вот у военных выбора нет, им приходится употреблять гостинцы из Российской Федерации.
Просто бизнес и ничего личного