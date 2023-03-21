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Телеведущий "Места встречи" Андрей Норкин решил в новом выпуске затравить анекдот про подводные лодки России и Эстонии, посмеявшись над военной силой прибалтийского государства.
Андрей пояснил, что тему выбрал неслучайно: аккурат на фоне активность альянса на Украине и планов НАТО по давлению на Москву.
Анекдот начался с того, что российская субмарина обнаружила идущую по курсу неизвестную подлодку. Капитан послал на место проверить аквалангиста, который сообщил, что видимость практически на нуле – хотя видно, что лодка уже видавшая виды.
"Возвращается аквалангист, веселый, довольный. Говорит: "Товарищ капитан, это эстонская подлодка оказалась". "Как ты догадался?". "Да я им в люк постучал, а они и открыли"", – завершил Норкин под смех присутствующих гостей.
Реалии же таковы, что подводного флота у Эстонии нет от слова "совсем". У прибалтийского страны имеется три минных заградителя, одно судно обеспечения и два катера. В целом же, у Эстонии есть целое НАТО.
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