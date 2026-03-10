Аронова рассказала о первой встрече с Харламовым

Знаменитость с особой нежностью относится к коллеге

Народная артистка России Мария Аронова поделилась воспоминаниями о том, как впервые встретилась с комиком и актером Гариком Харламовым. Именно эта встреча, как призналась актриса, во многом повлияла на ее решение принять участие в семейной комедии "Новая теща", где им предстояло работать вместе.

Знаменитость отметила, что до этого она никогда лично не общалась с комиком. При этом для нее всегда имеет большое значение человеческое общение с будущими партнерами по съемкам, поэтому перед началом работы она хотела сначала познакомиться с актером и понять, получится ли с ним комфортно работать. Актриса рассказала, что сначала просто собиралась встретиться с коллегой и решить, стоит ли соглашаться на проект.

Она вспоминала, что тогда рассуждала так: "Думала, вот познакомлюсь с ним, понравится, тогда в плавание пущусь. А он мне не понравился – я в него влюбилась!".

По словам артистки, после личного общения юморист открылся для нее совершенно с другой стороны. Аронова вспоминала, что он приехал немного взволнованным и даже растерянным, однако очень быстро сумел расположить ее к себе.

Во время разговора актер с большим азартом начал рассказывать о будущем фильме. Комик разыгрывал перед звездой сцены из картины, по-своему показывал персонажей и с юмором пересказывал сюжет.

В итоге их встреча превратилась из обычного знакомства в живое творческое обсуждение. Артисты долго разговаривали, обсуждали сцены будущего фильма, делились идеями и много шутили.

