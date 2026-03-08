Волочкова поддержала Славу после скандального концерта

Анастасия Волочкова. Фото: АГН "Москва"
Танцовщица рассказала, что думает по этому поводу

Балерина Анастасия Волочкова публично вступилась за певицу Славу после громкого скандала вокруг ее концерта.

В своем обращении танцовщица резко раскритиковала людей, которые осуждают исполнительницу. Она назвала их выскочками и пожаловалась, что многие просто не понимают, какой ценой творческим людям даются постоянные выступления и гастроли. Мол, звезды работают практически без отдыха и имеют право уставать.

Блондинка подчеркнула, что Слава отличается от многих представителей шоу-бизнеса своей искренностью. Она считает коллегу настоящей артисткой, которая не пытается играть роль и всегда остается самой собой. Танцовщица также подчеркнула, что обсуждение того, что артист ест или пьет – это странно и неприлично.

Напомним, ранее вокруг концерта исполнительницы разгорелся скандал. Некоторые зрители утверждали, что она вышла к публике в нетрезвом состоянии и с трудом держалась на ногах. Дошло до того, что зрители начали разборки со знаменитостью.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
