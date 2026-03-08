Волочкова поддержала Славу после скандального концерта

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Балерина Анастасия Волочкова публично вступилась за певицу Славу после громкого скандала вокруг ее концерта.
В своем обращении танцовщица резко раскритиковала людей, которые осуждают исполнительницу. Она назвала их выскочками и пожаловалась, что многие просто не понимают, какой ценой творческим людям даются постоянные выступления и гастроли. Мол, звезды работают практически без отдыха и имеют право уставать.
Блондинка подчеркнула, что Слава отличается от многих представителей шоу-бизнеса своей искренностью. Она считает коллегу настоящей артисткой, которая не пытается играть роль и всегда остается самой собой. Танцовщица также подчеркнула, что обсуждение того, что артист ест или пьет – это странно и неприлично.
Напомним, ранее вокруг концерта исполнительницы разгорелся скандал. Некоторые зрители утверждали, что она вышла к публике в нетрезвом состоянии и с трудом держалась на ногах. Дошло до того, что зрители начали разборки со знаменитостью.
Будапешт перекрыл денежные потоки для Киева из ЕС
Киев уже начал подсчитывать ракеты, которые американцы используют для отражения атак Ирана