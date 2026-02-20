Симоньян рассказала, где покупает необычную обувь

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, звезда остается на связи с фанатами

Маргарита Симоньян удивила подписчиков неожиданным откровением. Сейчас знаменитость ведет ожесточенную борьбу с онкологическим заболеванием. На этом фоне к ее персоне приковано пристальное внимание: фанаты следят за новостями о ее жизни и всячески стараются поддерживать любимую журналистку.

А недавно звезда вдруг призналась, что покупает обувь на популярном китайском сайте и совершенно не стесняется этого. Как оказалось, благодаря таким покупкам она может позволить себе эффектные модели на высокой платформе и чувствовать себя увереннее.

Поводом для откровения стала фотография, сделанная в доме в Краснодаре, где она выросла. На снимке девушка позирует в массивных ботинках на платформе и с иронией замечает, что с такой обувью уже не выглядит "карликом-носом". Знаменитость призналась, что обожает эти универсальные ботинки и считает их удачной находкой.

Ранее журналистка откровенно рассказывала о проблемах со здоровьем. Она сообщила, что на фоне лечения рака груди набрала пять килограммов и пока не может вернуть прежнюю форму. Кроме того, звезда показала подписчикам выпавшие из-за химиотерапии ресницы.

Недавно она также рассказывала, с какими проблемами столкнулись ее наследники.