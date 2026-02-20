Симоньян рассказала, где покупает необычную обувь

Тяжелобольная Симоньян сделала неожиданное признание
Маргарита Симоньян. Фото: соцсети
Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, звезда остается на связи с фанатами

Маргарита Симоньян удивила подписчиков неожиданным откровением. Сейчас знаменитость ведет ожесточенную борьбу с онкологическим заболеванием. На этом фоне к ее персоне приковано пристальное внимание: фанаты следят за новостями о ее жизни и всячески стараются поддерживать любимую журналистку.

А недавно звезда вдруг призналась, что покупает обувь на популярном китайском сайте и совершенно не стесняется этого. Как оказалось, благодаря таким покупкам она может позволить себе эффектные модели на высокой платформе и чувствовать себя увереннее.

Поводом для откровения стала фотография, сделанная в доме в Краснодаре, где она выросла. На снимке девушка позирует в массивных ботинках на платформе и с иронией замечает, что с такой обувью уже не выглядит "карликом-носом". Знаменитость призналась, что обожает эти универсальные ботинки и считает их удачной находкой.

Ранее журналистка откровенно рассказывала о проблемах со здоровьем. Она сообщила, что на фоне лечения рака груди набрала пять килограммов и пока не может вернуть прежнюю форму. Кроме того, звезда показала подписчикам выпавшие из-за химиотерапии ресницы.

Недавно она также рассказывала, с какими проблемами столкнулись ее наследники.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Наглое хамство Зеленского в адрес Путина вызвало бешенство в Германии

Бывший комик продолжает удивлять общественность странными заявлениями

Неизвестный самолет из США пересек границу России: подробности

Судно вылетело из авиабазы США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей