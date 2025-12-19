Тяжелобольная Симоньян рассказала о тяжелых родах

Жизнь знаменитости сложно назвать безоблачной

Маргарита Симоньян откровенно рассказала о тяжелом опыте, связанном с рождением ее старших детей от режиссера Тиграна Кеосаяна. Она сообщила, что за внешне спокойными и, казалось бы, благополучными родами скрывалась реальная угроза жизни новорожденных.

Знаменитость призналась, что для нее роды прошли без осложнений, однако сразу после появления на свет первые двое детей не смогли задышать самостоятельно. Их состояние оказалось критическим, и только экстренные действия врачей, а также наличие всей необходимой медицинской аппаратуры позволили спасти малышей. Многодетная мать подчеркнула, что без профессиональной помощи ее старшие наследники могли бы не выжить.

"Сразу после родов – первого и второго моих детей пришлось реанимировать. Они не задышали сами", – поделилась она.

Этот личный опыт стал для нее поводом обратиться к женщинам с настоятельным предупреждением. Она заявила, что домашние роды несут в себе серьезный риск и могут закончиться трагедией, даже если беременность протекала идеально.

В подтверждение своих слов журналистка напомнила о нашумевшей истории блогера Аиши, которая решила рожать дома, в надувном бассейне, что в итоге привело к гибели ребенка.

Звезда подчеркнула, что роды нельзя превращать в поле для экспериментов – это всегда потенциально опасная ситуация, именно поэтому существуют современные роддома, где в критический момент могут спасти и мать, и ребенка. Она призвала будущих матерей выбирать безопасность и медицинскую помощь, а не рисковать самым ценным.

