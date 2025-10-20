"Смиряюсь с любым исходом": Симоньян рассказала о подготовке к уходу из жизни

"Смиряюсь с любым исходом": Симоньян рассказала о подготовке к уходу из жизни
Кадр видео
Знаменитость уверяет, что примет любую судьбу

Маргарита Симоньян раскрыла новые подробности своей болезни. Она сообщила, что после похорон супруга и празднования 20-летия RT наконец приступает к следующей стадии лечения – ей назначили химиотерапию. Теперь ведущая не знает, когда снова сможет вернуться к работе и как перенесет процедуру.

По словам Симоньян, она благодарна всем, кто старается поддержать ее в этот непростой период добрым словом. Единственное – ей бы не хотелось, чтобы люди писали "все будет хорошо", поскольку эта фраза вызывает у нее холодок. В период комы Тиграна Кеосаяна Маргарита часто получала такие сообщения, и каждый раз они не находили отклика в ее сердце.

Журналистка пояснила, что готова принять любую судьбу, которую ей приготовил Господь. И говорить, что все обязательно будет хорошо для нее – непозволительная дерзость в такой ситуации.

"Господь сам решает, кого, когда и почему забирать. Вот исходя из этого и живем. Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом", – рассказала она о подготовке к уходу из жизни.

Ведущая отметила, что желает добра всем – даже тем, кто относится к ней с противоположным чувством. Но вместе с этим она очень надеется, что смогла оставить этому миру что-то полезное, если лечение пройдет неудачно.

Ранее Путин лично обратился к тяжелобольной Симоньян.

Источник: Telegram
