"Все очень тяжело": друг рассказал об ухудшении состояния Симоньян

Трагедия с супругом сильно подкосила здоровье телеведущей

Главред радио "Говорит Москва" Роман Бабаян, который является близким другом семьи Симоньян и Кеосаяна, рассказал, как журналистка перенесла трагические события в своей жизни. Он уверен, что именно из-за болезни режиссера Маргарита сама столкнулась с онкологией.

По его словам, сейчас он старается регулярно звонить журналистке и разговаривать, чтобы хоть как-то отвлечь от той скорби, в которой она пребывает. Иногда их беседы затягиваются на часы. Также Бабаян и еще один друг семьи стараются приходить на помощь в случае необходимости, чтобы не оставлять Симоньян одну в такой тяжелой ситуации.

"Конечно, она переживает это все очень тяжело. Настолько тяжело, что сама заболела очень нехорошей болезнью. Это все нервы. Никаких сомнений в этом нет", – рассказал Роман.

Ведущий при этом отметил, что Маргарита является сильной женщиной. Она до сих пор старается скрывать от матери Кеосаяна свои истинные эмоции и личные переживания, чтобы поддержать 86-летнюю свекровь.

Бабаян рассказал, что когда Тигран впал в кому, Симоньян с трудом могла осознавать происходящее. Ей приходилось тянуть на себе всю большую семью, не говоря еще о работе. Только наедине с друзьями журналистка позволяла себе плакать, но рядом с близкими собиралась и пыталась им помочь. В итоге подавленные эмоции привели к ухудшению состояния Маргариты, и вскоре после трагедии с супругом у нее диагностировали онкологию.