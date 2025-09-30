Кушанашвили прервал молчание после скандала с Симоньян

Знаменитость решил отбросить разногласия на дальний план

Отар Кушанашвили высказался о смерти Тиграна Кеосаяна после того, как у него случился конфликт с Маргаритой Симоньян. Журналист напомнил, что когда-то он близко дружил с режиссером, но спустя время их пути разошлись.

По его словам, новость о смерти Кеосаяна в 59 лет его очень сильно впечатлила. Он вспоминает о моментах, когда они общались, со светлой грустью. Ведущий, отметил Отар, был очень умным и жизнерадостным человеком, хотя в последние годы их практически ничего не связывало.

Несмотря на противоречия, Кушанашвили выразил соболезнования семье и близким режиссера. Он указал, что Тигран уходил из жизни мучительно.

"Наши разногласия не имеют сейчас никакого значения. Сейчас тяжело его семье", – сказал Отар.

Напомним, ранее между ведущим и Маргаритой Симоньян произошел скандал. Кушанашвили выразил сомнения по поводу онкологической болезни главы RT. По его словам, он не знает ни одного вида рака, после которого так быстро выписывают из клиники. В ответ на это журналистка лаконично пожелала, чтобы Господь послал Отару побольше ума. Буквально через несколько часов после перепалки Кеосаян ушел из жизни.