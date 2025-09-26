Кушанашвили поставил под сомнение диагноз Симоньян

Курс рубля
Скандально известный журналист Отар Кушанашвили выразил сомнения в том, что его именитая коллега Маргарита Симоньян действительно проходит лечение от онкологии. Он напомнил, что сам борется с этим страшным недугом и потому удивлен ее быстрым возвращением домой после операции.
В авторском телепроекте шоумен рассказал, что в период болезни не покидал стены онкоцентра и находился там очень долгое время. Он подчеркнул, что выписка знаменитой журналистки и ее бодрое появление на публике выглядят необычно. Он напомнил: сама звезда заявила, что перенесла операцию и уже находится дома. Комментируя это, шоумен подчеркнул, что не знает случаев, когда подобное было возможно сразу после лечения.
Телеведущий добавил, что в его ситуации пребывание в больнице было крайне продолжительным и даже временный выезд приходилось согласовывать под расписку об ответственности. Поэтому столь быстрое восстановление Маргариты у вызывает у него большие вопросы.
При этом он допустил, что у звезды может быть исключительно крепкий организм, в шутку сравнив ее мощь с силой раннего Дольфа Лундгрена. Несмотря на сомнения, журналист пожелал знаменитости здоровья.
К слову, ранее Маргарита рассказала, что в ближайшее время ей придется носить парики.
