Маргарита Симоньян рассказала о самочувствии после операции

Знаменитая журналистка перенесла серьезное хирургическое вмешательство

Маргарита Симоньян после выписки из больницы призналась, что по-прежнему испытывает боль после перенесенной операции. Этой личной информацией она поделилась в социальных сетях.

Журналистка ранее сообщала, что у нее тяжелое заболевание, однако подробностей о диагнозе раскрывать не стала. Сейчас знаменитость отметила, что чувствует себя плохо, но выразила благодарность всем, кто поддерживает ее и молится за ее здоровье.

"Я уже дома, мне еще больно", – сообщила она многочисленным поклонникам.

Знаменитость подчеркнула, что впереди у нее еще продолжительное лечение, однако как долго оно продлится, покажет время. Она добавила, что уповает на волю Божью и благодарит всех, кто ей помогает добрым словом.

Напомним, ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме и также борется за жизнь.

Ранее близкий друг журналистки раскрыл вероятную причину ее тяжелого недуга.