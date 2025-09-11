Маргарита Симоньян рассказала о самочувствии после операции

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Маргарита Симоньян после выписки из больницы призналась, что по-прежнему испытывает боль после перенесенной операции. Этой личной информацией она поделилась в социальных сетях.
Журналистка ранее сообщала, что у нее тяжелое заболевание, однако подробностей о диагнозе раскрывать не стала. Сейчас знаменитость отметила, что чувствует себя плохо, но выразила благодарность всем, кто поддерживает ее и молится за ее здоровье.
"Я уже дома, мне еще больно", – сообщила она многочисленным поклонникам.
Знаменитость подчеркнула, что впереди у нее еще продолжительное лечение, однако как долго оно продлится, покажет время. Она добавила, что уповает на волю Божью и благодарит всех, кто ей помогает добрым словом.
Напомним, ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме и также борется за жизнь.
Ранее близкий друг журналистки раскрыл вероятную причину ее тяжелого недуга.
Это связывают с повреждением газопровода на границе с Молдавией и Румынией