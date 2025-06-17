Симоньян призналась, что Кеосаян любит ее без макияжа и маникюра

"Нет сил": Симоньян сделала признание о Кеосаяне
Фото: соцсети
Знаменитость ждет, когда муж наконец выйдет из комы

Журналистка Маргарита Симоньян сделала в соцсетях новое признание о своем больном супруге. Знаменитость, отвечая на вопрос о любимых бьюти-процедурах, отметила, что не уделяет этому особого внимания, и это нисколько не смущает Тиграна Кеосаяна.

Главред RT указала, что терпеть не может различные массажи для лица, косметические ритуалы и прочие манипуляции. Более того, когда перед ней встает необходимость что-то сделать с лицом, то у нее сразу же портится настроение. В жизни Маргарита красится только для съемок и публичных мероприятий, что, порой, вызывает ужас у ее 86-летней свекрови, которая всегда при параде.

По словам Симоньян, даже маникюр она старается делать редко – один раз в пять недель. Причем используя такое покрытие, которое не особо будет бросаться в глаза при отрастании.

"Когда уйду из эфира, даже этого не буду делать. А Тигран проснется и будет любить меня без маникюра и ненакрашенную, как он всегда и любил... И точно нет сил покупать себе новый гардероб, который устроил бы всех. Я ношу то, что носила всегда, то, что любил и любит мой муж", – написала она в соцсетях.

Ранее Маргарита Симоньян призналась, что выход Кеосаяна из комы не зависит от врачей – сейчас единственная надежда у родственников режиссера на волю Бога.

Источник: Telegram
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