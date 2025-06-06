Симоньян прокомментировала свое фото из прошлой жизни

Любимый муж звезды почти шесть месяцев находится без сознания

Знаменитая российская журналистка Маргарита Симоньян периодически появляется на просторах интернет-пространства, звезда публикует новости и делится моментами из своей жизни. Но на этот раз ее фотографию разместил в комментариях один из поклонников.

Он оставил под снимком комплимент, восхитившись стройной фигурой журналистки. Однако на это Симоньян ответила с разрывающим сердце признанием – этот счастливый кадр относится к ее "прошлой жизни", которая оборвалась почти полгода назад.

Восторженный поклонник написал, что с такой фигурой журналистке стоит чаще носить облегающие лосины. В ответ знаменитость отметила, что кадр был сделан незадолго до трагедии. С тех пор жизнь звезды полностью изменилось.

Ее любимый супруг Тигран Кеосаян сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии – уже полгода он не приходит в сознание после сердечного приступа.

К слову, ранее появилась информация об изменениях в состоянии телеведущего.