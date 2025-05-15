Симоньян рассказала, за что ругает детей

Симоньян рассказала, за что ругает детей
Маргарита Симоньян. Фото: соцсети
Журналистка поделилась секретами воспитания

Маргарита Симоньян рассказала о своем подходе к воспитанию детей, подчеркнув, что всегда старается быть для них источником поддержки. Она отметила, что хвалит детей регулярно, а строгость проявляет только в случае действительно недостойного поведения.

По словам журналистки, она никогда не станет говорить дочери, что у нее не получается писать, или что у младшей нет способностей к фигурному катанию. Она считает, что это может подорвать уверенность ребенка, а задача матери, наоборот, укреплять ее.

Также она добавила, что в жизни найдется достаточно людей, которые будут выступать с критическими заявлениями. Именно поэтому, уверена именитая родительница, мама должна оставаться тем, кто внушает детям веру в себя.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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