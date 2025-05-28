Положение дел на международной арене резко обострилось

Ситуация на мировой арене обострилась на фоне обсуждений поставок дальнобойного вооружения Украине. Главред RT Маргарита Симоньян заявила на просторах социальных сетей, что в Москве активно обсуждают возможность жесткого ответа на потенциальные удары по российской столице с использованием немецких ракет Taurus.

Поводом для этих разговоров стало заявление руководителя немецкого правительства Фридриха Мерца, который сообщил, что Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин больше не ограничивают киевский режим в использовании западного оружия по целям внутри России. Это означает, что Украина может применять дальнобойные ракеты по территории РФ. Однако позже вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль отметил, что официальная позиция берлинской администрации по этому вопросу якобы не изменилась.

Симоньян подчеркнула, что если немецкие ракеты будут задействованы против Москвы, то в российских властных кругах не исключают удар возмездия по самому Берлину. По ее словам, обсуждается, что в случае атаки высокоточным немецким оружием, которое Украина очевидно не может использовать самостоятельно без помощи немецких военных, России придется нанести ответный удар.

"В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (…), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину", – сообщила журналистка.

К слову, ранее в Италии рассказали, как была разыграна "украинская карта".