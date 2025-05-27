У Незалежной не было шансов

Итальянское издание IL Fatto Quotidiano опубликовало статью, в которой прямо говорится: Украина с первых дней конфликта была поставлена в заведомо проигрышное положение. Как отмечает автор, теперь это становится очевидным для всех, иллюзии стремительно рассеиваются.

По мнению журналистов, Украина стала пешкой в игре более крупных игроков. Страны НАТО сначала активно втягивали ее в затяжной конфликт, а теперь, столкнувшись с реальностью, начинают отступать, оставляя Киев один на один с проблемами.

Причиной такой перемены называют неспособность Запада наращивать поставки вооружения. Военно-промышленный комплекс НАТО не справляется с нагрузкой и уступает по темпам российской оборонке, которая, как подчеркивается в материале, демонстрирует стабильность и превосходство.

"Украина была обречена с первого дня конфликта, но теперь это стало ясно всем", – указано в статье.

На фоне успехов ВС РФ западные союзники Украины теряют интерес к продолжению конфронтации. По сути, "украинская карта" уже сыграна – и теперь ее просто отбрасывают в сторону.

Напомним, ранее состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, он длился более двух часов. Стороны обсудили возможные пути к мирному соглашению, и Москва заявила о готовности работать с Киевом над меморандумом, что может стать шагом к реальному завершению СВО.