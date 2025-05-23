Bloomberg: Россия предлагает Стамбул для второго раунда переговоров с Украиной

Источники раскрыли вероятное место второго раунда переговоров с Украиной
Кадр RT
Москва отвергает инициативу американцев и европейцев

Как ранее заявлял Сергей Лавров, Россия не хочет устраивать второй раунд переговоров в Ватикане, которые предложили лидеры США и Европы. Приезд российского лидера Владимира Путина в государство для встречи с Владимиром Зеленским вряд ли возможен, сообщили источники в беседе с Bloomberg.

Вместо этого Москва выступает за продолжение переговорного процесса в Стамбуле после раунда технических бесед. Сейчас российская сторона ведет обсуждение этого вопроса. Тем не менее, европейские чиновники говорят, что ведутся обсуждения роли Ватикана как потенциального хозяина или посредника в переговорах. 

"Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России присутствовать, сказали люди, попросившие не называть их имен, поскольку вопрос деликатный", – указано в статье.

Американские чиновники находятся в контакте с украинцами, чтобы обеспечить проведение переговоров. Они также дают понять российским коллегам, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский , возглавлявший делегацию Москвы в Стамбуле.

При этом, как ранее отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, конкретных договоренностей по предстоящей встрече нет.

Ранее Сергей Лавров указал, что при подписании мира встанет вопрос легитимности Зеленского.

Источник: Bloomberg

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