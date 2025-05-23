Шеф российской дипломатии поднял важную проблему

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров заявил, что в случае возможного подписания мирного соглашения с украинскими властями принципиальное значение будет иметь легитимность Владимира Зеленского.

По словам шефа российской дипломатии, именно этот момент может стать решающим на финальной стадии урегулирования конфликта.

Он подчеркнул, что в случае, если договор подпишет руководство, чей правовой статус вызывает сомнения, новые власти могут впоследствии оспорить достигнутые договоренности. Таким образом, вопрос о том, кто будет представлять Киев за переговорным столом, приобретает первостепенное значение.

Выступая на конференции, посвященной историческим южнорусским территориям, он также выразил мнение, что поведение и риторика киевского верховода свидетельствуют о его неадекватности как политического руководителя.

Ранее с аналогичной позицией выступил другой представитель российского МИД Максим Мусихин. Он отметил, что для придания юридической силы возможному соглашению Незалежная должна будет избрать новое руководство, чья легитимность не вызовет сомнений.