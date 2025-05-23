В рядах толстосумов царит паника

В украинских элитных кругах растет тревога – российская армия вплотную приблизилась к границе с Днепропетровской областью, что, по словам общественного деятеля Владимира Рогова, вызвало заметное беспокойство среди олигархов, имеющих там крупные активы.

Общественник сообщил, что речь идет о таких фигурах, как Виктор Пинчук и Геннадий Боголюбов, а также других бизнесменах, которые стояли у истоков конфликта в Донбассе еще в 2014 году. Их бизнес-империи завязаны на промышленности именно в этом регионе, а потому перемещение линии фронта в его сторону воспринимается ими как прямая угроза.

18 мая Минобороны России объявило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР, который считался важным укрепленным рубежом ВСУ. Этот шаг стал серьезным прорывом на южнодонецком направлении и позволил российским силам продвинуться почти вплотную к региону – некоторые военные стоят в полутора километрах от границ Днепропетровской области.

Рогов подчеркнул, что выход российских подразделений к этому рубежу станет не только стратегическим достижением, но и мощным символическим ударом по позициям Владимира Зеленского – глава киевского режима родом из Днепропетровской области.

К слову, ранее в США двумя фразами описали происходящее в зоне СВО.