В российском регионе заметили спецназ ГУР Украины

Район уже перекрыли военные

В Брянской области на границе местные жители заметили группу предположительно украинских диверсантов из ГУР. ДРГ обнаружили в районе Субботово-Выгоничи, сейчас российские военные перекрыли территории и заняты поиском противника, сообщают военкоры.

Как указывают источники, все выезды и выходы из района блокированы. Поиск диверсантов ведут пограничники, спецназ ФСБ, Росгвардия, а также солдаты группировки "Север".

Ранее стало известно, что возле села Субботово заметили группу украинских военных – примерно 7-8 человек. Сведений, какую именно задачу они выполняют в регионе, нет.

Вместе с этим ВСУ не оставляют попытку снова прорваться в Курскую область, чтобы закрепиться в приграничных населенных пунктах. Накануне они хотели проникнуть в село Гуево, но понесли большие потери.

До этого сообщалось, что за ночь над территорией России силами ПВО уничтожены 127 дронов ВСУ. Наибольшее количество дронов было сбито под Брянском – 41 единица. В Орловской области уничтожили 37 беспилотников, а в Курской – 31.