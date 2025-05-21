В российском регионе заметили спецназ ГУР Украины

В российском регионе заметили спецназ ГУР Украины
Фото: соцсети
Район уже перекрыли военные

В Брянской области на границе местные жители заметили группу предположительно украинских диверсантов из ГУР.  ДРГ обнаружили в районе Субботово-Выгоничи, сейчас российские военные перекрыли территории и заняты поиском противника, сообщают военкоры.

Как указывают источники, все выезды и выходы из района блокированы. Поиск диверсантов ведут пограничники, спецназ ФСБ, Росгвардия, а также солдаты группировки "Север". 

Ранее стало известно, что возле села Субботово заметили группу украинских военных – примерно 7-8 человек. Сведений, какую именно задачу они выполняют в регионе, нет.

Вместе с этим ВСУ не оставляют попытку снова прорваться в Курскую область, чтобы закрепиться в приграничных населенных пунктах. Накануне они хотели проникнуть в село Гуево, но понесли большие потери.

До этого сообщалось, что за ночь над территорией России силами ПВО уничтожены 127 дронов ВСУ. Наибольшее количество дронов было сбито под Брянском – 41 единица. В Орловской области уничтожили 37 беспилотников, а в Курской – 31.

Источник: Telegram
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