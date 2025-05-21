Путин шуткой объяснил выбор Хинштейна врио главы Курской области

Путин пошутил над Хинштейном перед властями Курской области
Александр Хинштейн. Фото: Valera N. Trubin/wikimedia.org
Президент с юмором ответил на вопрос

Во время совещания с главами муниципалитетов Курской области, прошедшего 21 мая, российский лидер Владимир Путин не удержался от шутки, комментируя назначение Александра Хинштейна врио главы этого субъекта. Поводом стала реплика руководителя Глушковского района Павла Золотарева.

Отвечая на вопрос главнокомандующего о том, насколько глубоко нужно оттеснить противника от наших рубежей, тот с улыбкой заявил, что идеальным вариантом было бы включение Сум в состав РФ. В ответ на это Путин рассмеялся и с иронией заметил, что именно поэтому был выбран Хинштейн – потому что он, мол, тоже "хочет все побольше".

Глава страны поддержал настрой собравшихся и добавил, что с пробивной энергией у врио руководителя этого региона точно все в порядке. "Одно могу точно сказать – деньги выбивает", – добавил российский лидер с усмешкой.

Напомним, ранее были обнародованы подробности переговоров Путина с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
По теме

На Западе сделали неожиданный вывод о разговоре Путина и Трампа

Американский лидер послал важный сигнал европейцам и украинцам

Украинские чиновники сбежали во время переговоров с Россией в Стамбуле

Журналистам удалось выяснить подробности случившегося

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей