Путин шуткой объяснил выбор Хинштейна врио главы Курской области

Президент с юмором ответил на вопрос

Во время совещания с главами муниципалитетов Курской области, прошедшего 21 мая, российский лидер Владимир Путин не удержался от шутки, комментируя назначение Александра Хинштейна врио главы этого субъекта. Поводом стала реплика руководителя Глушковского района Павла Золотарева.

Отвечая на вопрос главнокомандующего о том, насколько глубоко нужно оттеснить противника от наших рубежей, тот с улыбкой заявил, что идеальным вариантом было бы включение Сум в состав РФ. В ответ на это Путин рассмеялся и с иронией заметил, что именно поэтому был выбран Хинштейн – потому что он, мол, тоже "хочет все побольше".

Глава страны поддержал настрой собравшихся и добавил, что с пробивной энергией у врио руководителя этого региона точно все в порядке. "Одно могу точно сказать – деньги выбивает", – добавил российский лидер с усмешкой.

Напомним, ранее были обнародованы подробности переговоров Путина с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.