Украинцы устроили новую провокацию

Активисты устроили празднование 80-летней годовщины Великой Победы в Русском доме в Берлине. Случившееся обернулось скандалом, поскольку СМИ Германии закатили истерику и обозвали мероприятие "секретной вечеринкой Путина".

В особенности отличилось немецкое издание Bild, которое заявило, что центр Берлина на время превратился в оплот "русской пропаганды" и поддержки военных действий.

"Россияне организовали секретный прием – гости были в военной форме и футболках с Путиным", – указано в статье.

О праздновании Дня Победы в Берлине рассказала украинская активистка, которая проникла в Русский дом, притворившись россиянкой. Утверждается, что на мероприятие пускали людей исключительно по пропускам, а вход контролировали мужчины в униформе.

По словам украинки, внутри все было украшено символами "Z", ходили мужчины в военной форме, футболках с Путиным, а также повсюду висели баннеры с фразами "Одесса – русская" и "Крым – русский".

Подобный скандал разгорелся на фоне регулярных призывов активистов закрыть Русский дом в Берлине. Однако пока правительство Германии отказывается от этого шага, опасаясь ответных мер со стороны России.