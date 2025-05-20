В Германии устроили истерику из-за "секретной вечеринки для Путина"

В Германии устроили истерику из-за "секретной вечеринки для Путина"
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Украинцы устроили новую провокацию

Активисты устроили празднование 80-летней годовщины Великой Победы в Русском доме в Берлине. Случившееся обернулось скандалом, поскольку СМИ Германии закатили истерику и обозвали мероприятие "секретной вечеринкой Путина". 

В особенности отличилось немецкое издание Bild, которое заявило, что центр Берлина на время превратился в оплот "русской пропаганды" и поддержки военных действий. 

"Россияне организовали секретный прием – гости были в военной форме и футболках с Путиным", – указано в статье.

О праздновании Дня Победы в Берлине рассказала украинская активистка, которая проникла в Русский дом, притворившись россиянкой. Утверждается, что на мероприятие пускали людей исключительно по пропускам, а вход контролировали мужчины в униформе. 

По словам украинки, внутри все было украшено символами "Z", ходили мужчины в военной форме, футболках с Путиным, а также повсюду висели баннеры с фразами "Одесса – русская" и "Крым – русский". 

Подобный скандал разгорелся на фоне регулярных призывов активистов закрыть Русский дом в Берлине. Однако пока правительство Германии отказывается от этого шага, опасаясь ответных мер со стороны России.

Источник: EA Daily
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