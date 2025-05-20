L'AntiDiplomatico: разговор Путина и Трампа говорит о потеплении между странами

Американский лидер послал важный сигнал европейцам и украинцам

Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в течение чуть более двух часов знаменует собой поворотный момент в трехлетнем конфликте на Украине. В частности это указывает на потепление отношений между странами, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

По итогам беседы глава США дал зеленый свет прямым переговорам между Москвой и Киевом, что на первый взгляд кажется неуместным, учитывая недавнюю встречу в Стамбуле. Однако также это означает, что Вашингтон официально отозвал свою поддержку плана Зеленского и готов к безусловному прекращению огня, уже договорившись о возобновлении торговых отношений с российской стороной.

"Несмотря на изначально отчужденные позиции двух лидеров, телефонный разговор подтверждает новый этап примирения и разрядки между двумя сверхдержавами. Кремль назвал переговоры "откровенными и конструктивными", Трамп – "превосходными". Обе стороны подчеркнули дружеский тон беседы", – указано в статье.

Журналисты полагают, что подобные заявления стали мощным сигналом европейским лидерам и Зеленскому, которые считают российского президента врагом. Трамп, с другой стороны, показывает, что считает его не просто "другом", а равным, с которым он надеется заключить выгодные сделки в ближайшем будущем.