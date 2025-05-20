Журналистам удалось выяснить подробности случившегося

Переговоры в Стамбуле на прошлой неделе обернулись для украинской стороны неожиданными потерями. Журналистам удалось выяснить, что во время встречи делегаций обеих стран украинские переводчик Олег Головко и помощник-секретарь по фамилии Самойленко сбежали, не дожидаясь окончания встречи.

По данным СМИ, мужчины воспользовались официальным отъездом из Украины, чтобы скрыться от властей. Головко вошел в состав делегации в качестве члена команды министра обороны Рустема Умерова. Во время объявленного перерыва он скрылся на машине в неизвестном направлении, из-за чего украинским чиновникам пришлось экстренно искать ему замену.

Позже выяснилось, что переводчик не покидал Стамбул на самолете, поэтому более вероятно, что он выехал за пределы Турции через болгарскую границу на автомобиле. Вместе с ним, по некоторым сведениям, был и Самойленко.

Российский военкор Юрий Котенок считает, что подобный случай является наглядным показателем того, что на Украине даже в высших кругах все набирает печальный оборот.

"Будущего нет. Страны нет. "Нацiя понед усе" – нацистки горячечный бред. Удавка абстиненции все ближе к горлу. Наступает безысходность. Озарение у многих", – написал он в соцсетях.

Ранее стало известно, что во время телефонных переговоров Трамп предложил Путину существенные экономические выгоды в обмен на прекращение огня и скорейшее заключение мирного соглашения.