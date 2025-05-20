Киевский режим ведет себя по-варварски

В приграничных селах под Курском остались сотни тел украинских военнослужащих. По данным с места событий, тела погибших лежат прямо на улицах и в лесополосах, откуда их не удается вывезти из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.

Как рассказали российские десантники, украинская сторона сознательно мешает эвакуации погибших. Более того, бойцы ВСУ наносят удары по местам скопления тел и даже сбрасывают с дронов боеприпасы, чтобы уничтожить останки и не дать родным узнать о судьбе близких.

Как известно, украинская армия понесла значительные потери в этом секторе. Особо ожесточенные столкновения происходили в селах в нескольких километрах от государственной границы.

Операция по вытеснению противника завершилась 26 апреля. Об этом главе государства Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Российский лидер ранее отметил, что успех в Курской области стал очередным шагом к краху киевского режима. Глава страны подчеркнул, что это открыло перед российской армией возможности для продвижения на других стратегически важных направлениях.

Напомним, ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп обозначил красную линию касательно усилий США по урегулированию конфликта на Украине.