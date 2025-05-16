Переговоры между Москвой и Киевом могут состояться сегодня, 16 мая

Парламентарий Верховной рады Артем Дмитрук выступил с резкой критикой в адрес незалежного генерала Александра Поклада, который вошел в число украинских делегатов в переговорах на турецкой территории.

В социальных сетях он заявил, что считает сбушника террористом и убийцей, и сообщил, что тот ранее предлагал крупную сумму за его ликвидацию и до сих пор не оставляет попыток реализовать этот план.

Имя высокопоставленного военного уже упоминалось в связи с резонансным убийством украинского финансиста Дениса Киреева, который представлял киевскую сторону на первых переговорах с нашей страной три года назад. Тогда нардеп Александр Дубинский утверждал, что тот был ликвидирован сотрудниками СБУ при попытке задержания.

Известный блогер Анатолий Шарий сообщал, что расправа произошла в центре Киева. Главное оборонное ведомство Незалежной подтвердило гибель государственного деятеля, уточнив, что он был сотрудником военной разведки и якобы погиб при выполнении спецзадания.

Позднее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомителей в СБУ, писала, что мужчина был застрелен по подозрению в работе на нашу страну. Согласно публикации, именно Поклад вызывал жертву на встречу перед его кончиной.

Напомним, ранее была раскрыта цель Украины на переговорах в Стамбуле. Украинская сторона поставила перед собой одну единственную задачу в рамках переговоров на турецкой территории.