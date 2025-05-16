Путин обеспечил себе переговоры с Трампом без Зеленского - Sky News

"Однозначно исключают": Зеленскому объявили дурные новости после решения Путина
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Положение главы киевского режима становится все хуже

Российский лидер Владимир Путин сумел выстроить линию диалога с Вашингтоном, обойдя при этом главу киевского режима Владимира Зеленского. К таким выводам пришли аналитики зарубежного издания Sky News. Они отметили, что Москва направила делегацию в Турцию, обеспечив себе возможность будущих переговоров напрямую с Дональдом Трампом, которые однозначно "исключают участие Зеленского".

По данным издания, создается впечатление, что Путин готовится к контактам, в которых Зеленскому очевидно не найдется места. При этом Трамп, как подчеркивается в материале, может пойти на уступки и рассмотреть вариант передачи освобожденных территорий России, лишь бы поскорее завершить конфликт, далекий от американских границ.

Накануне в Стамбуле ожидались первые за последние три года прямые переговоры между Россией и Украиной, инициированные самим Путиным. Однако встречу отложили, теперь она запланирована на пятницу.

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что представители Москвы прибыли на место к 10:00 и будут ждать украинских переговорщиков. Официальный Киев пока не дал четкого ответа о своем участии.

К слову, ранее в Раде предупредили об убийце в составе делегации Украины в Стамбуле. Дмитрук назвал террористом члена украинской делегации Поклада.

Источник: Sky News ✓ Надежный источник
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