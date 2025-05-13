В стране разгорелся скандал вокруг разорванных книг

В Верховной раде Украины признали неудобную правду о том, что повестку в стране определяют отнюдь не большинство граждан. По словам депутата Артема Дмитрука, на протяжении всей истории страны громче всего звучали именно радикальные и маргинальные силы, которые, несмотря на численное меньшинство, навязывали обществу свою точку зрения.

Так он прокомментировал появившиеся в сети кадры, на которых женщина демонстративно рвет книги Достоевского и Чехова. Депутат выразил мнение, что подобные действия – тревожный сигнал. Он отметил, что уничтожение культурного наследия и пренебрежение собственной историей всегда ведут к беде.

"Так было всегда в Украине: громкое, маргинальное меньшинство – эти недостающие пять процентов – берут на себя право формировать повестку дня", – написал он.

Напомним, после событий 2014 года в стране началась масштабная кампания по отказу от всего, что связано с Россией. Под удар попали не только памятники и исторические факты, но и литература, язык и культурные символы.

С 2019 года в стране действует закон, закрепляющий украинский язык как обязательный во всех сферах жизни. Это решение стало продолжением политики, направленной на вытеснение русского языка и культуры.

К слову, ранее была раскрыта ключевая деталь в предстоящих переговорах в Стамбуле между Москвой и Киевом.