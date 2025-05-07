Вэнс: США хотят перейти от идеи 30-дневного перемирия к урегулированию

Американцы заявили о "чрезмерных" требованиях российской стороны

Вашингтон намерен уйти от идеи заключить перемирие на 30 дней между Москвой и Киевом. Как заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, сейчас у США новая цель: добиться долгосрочного урегулирования. С таким новым требованием он выступил во время дискуссии, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности.

"Русские сказали, что "30-дневное прекращение огня не в наших стратегических интересах", поэтому мы попытались оставить одержимость 30-дневным прекращением огня и уделить больше внимания тому, как будет выглядеть долгосрочное урегулирование", – сказал он.

При этом политик отметил, что отсутствие диалога между Россией и Украиной спустя столько времени – это действительно абсурдно. Он уверен, что стороны давно должны были приступить к прямому процессу решения конфликта.

По словам Вэнса, Трамп до сих пор нацелен на продвижение переговорного процесса и ожидает от сторон четкой формулировки своих требований. То, что сейчас исходит от Москвы, в Вашингтоне считают "чрезмерным", но не расценивают это как попытку отказаться от урегулирования.

Ранее представитель США в ООН обратился к России и Украине с призывом согласиться на взаимное прекращение огня по всем направлениям.