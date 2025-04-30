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Президент Украины Владимир Зеленский своими высказываниями демонстрирует, что совершенно не заинтересован в урегулировании конфликта и работает на подрыв мирных инициатив. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее украинский лидер заявил, что Киев занимается подбором "болевых точек" Москвы – по его мнению, если на них надавить, это может подтолкнуть российскую сторону к дипломатии. При этом, указал Зеленский, власти России правильно переживают по поводу проведения Парада Победы.
Как указала Захарова, когда Украина официально планирует совершение терактов, речи о мирных переговорах идти не может.
"Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так еще и кичатся этим", – написала она.
Свое заявление Зеленский сделал о подготовке к переговорам с США и принятию новых санкционных шагов, в частности, он указал, что сейчас Киев "определяет именно те точки давления на Россию, которые наиболее эффективно подтолкнут ее к дипломатии".
Ранее стало известно, что Туск, Макрон, Стармер и Мерц отказались от поездки в Киев на 9 Мая.
Местные жители не хотят подчиняться действующей власти на Украине