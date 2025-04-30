Лидера обвинили в подготовке терактов

Президент Украины Владимир Зеленский своими высказываниями демонстрирует, что совершенно не заинтересован в урегулировании конфликта и работает на подрыв мирных инициатив. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее украинский лидер заявил, что Киев занимается подбором "болевых точек" Москвы – по его мнению, если на них надавить, это может подтолкнуть российскую сторону к дипломатии. При этом, указал Зеленский, власти России правильно переживают по поводу проведения Парада Победы.

Как указала Захарова, когда Украина официально планирует совершение терактов, речи о мирных переговорах идти не может.

"Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так еще и кичатся этим", – написала она.

Свое заявление Зеленский сделал о подготовке к переговорам с США и принятию новых санкционных шагов, в частности, он указал, что сейчас Киев "определяет именно те точки давления на Россию, которые наиболее эффективно подтолкнут ее к дипломатии".

Ранее стало известно, что Туск, Макрон, Стармер и Мерц отказались от поездки в Киев на 9 Мая.