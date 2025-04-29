Туск, Макрон, Стармер и Мерц отказались от поездки в Киев на 9 Мая - Politico

Четыре ближайших союзника жестко подставили Зеленского перед 9 Мая
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Мечты киевского верховода разрушены

Украинские власти рассчитывали устроить в Киеве 9 Мая свой собственный политический "парад" – альтернативу торжествам в Москве по случаю 80-летия Победы. Для этого Киев заранее пригласил лидеров ведущих европейских стран. Однако в самый ответственный момент союзники решили отказаться от поездки, серьезно ударив по планам киевского верховода Владимира Зеленского. Такую информацию публикует издание Politico.

Так, лидер французов Эмманюэль Макрон вместо визита в столицу Незалежной отправится в Нанси для подписания договора о безопасности с главой польского правительства Дональдом Туском. Руководитель британского кабинета министров Кир Стармер выбрал оборонный саммит в Осло, а вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поедет в Киев только в компании других лидеров, если они тоже согласятся.

Таким образом, задумка украинских властей показать единство Запада в поддержку Украины перед важной для России датой провалилась. Представитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова уже назвала идею собрать западных лидеров в Киеве "театром абсурда", подчеркнув, что подобные акции не изменят реального положения дел.

К слову, ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп сделал заявление о переходе на сторону Украины.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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