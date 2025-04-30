Украинцы в ужасе от положения дел на передовой

Украинские военные бьют тревогу – новые российские дроны не оставляют им шанса. От беспомощности солдаты ВСУ уже не просто жалуются, а буквально воют в голос: спастись от ударов невозможно, а эвакуировать раненых теперь почти никто и не пытается.

Как пишет британская The Guardian, медик Алексей, работающий в Покровске, признался, что раньше вывозить пострадавших с поля боя было тяжело, но всушники хотя бы пытались это делать. Теперь же всех раненых бросают на поле боя. Причина в новых ударных дронах российской армии с оптоволоконным управлением. Эти машины невозможно заглушить, они не реагируют на помехи и работают с пугающей точностью.

Журналисты также побывали на подпольной мастерской в северо-восточной части Украины. Там несколько десятков человек в поте лица собирают сотни FPV-дронов для ВСУ. Но и этого все равно мало для того, чтобы противостоять российской армии.

Командир украинского дронового подразделения Юрий Федоренко подтвердил, что даже ранее безопасные дороги теперь простреливаются. Новые российские технологии полностью поменяли правила игры, и далеко не в пользу Киева. Украинские бойцы наперебой жалуются зарубежным журналистам, что у России есть супероружие, от которого они не могут спрятаться.

К слову, ранее четыре ближайших союзника жестко подставили Киев перед 9 Мая.