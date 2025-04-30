Украинская сторона настаивает на выполнение одного условия

Главное внешнеполитическое ведомство Украины сообщило, что представители киевского режима готовы начать мирные переговоры с Москвой, но только при одном условии – после устойчивого прекращения огня. Об этом сообщил руководитель министерства Андрей Сибига в социальной сети X.

Он уточнил, что украинская сторона хочет зафиксировать как минимум 30-дневную паузу в боевых действиях, хотя Киев не исключает возможности перемирия и на более длительный срок – до 60 или 90 дней. Министр пафосно отметил, что только после этого можно будет садиться за стол переговоров, в каком бы формате они ни проходили, главное чтобы это способствовало достижению мира.

В то же время глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что идея перемирия якобы играет исключительно на руку Москве. По его мнению, подобные предложения лишь укрепляют позиции Кремля и не ведут к справедливому урегулированию, так что не интересны киевским властям.

К слову, ранее бойцы ВСУ взвыли из-за российского супероружия.